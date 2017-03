Der Fußball gehört für Gerhard Nyhuis immer dazu

Gerhard Nyhuis feierte am Sonnabend seinen 70. Geburtstag, und auch an diesem Tag stand er für die Altherren-Fußballer im Tor des SV Olympia Uelsen. Bis heute absolvierte er rund 1700 Seniorenspiele für seinen Verein.

Uelsen.Samstagnachmittag, 15:30 Uhr auf dem Sportgelände des SV Olympia in Uelsen. Auf dem Spielplan steht die Partie der Altherren-Fußballer in der Kreisklasse C gegen den GSV Ringe- Neugnadenfeld. Die Gäste laufen sich bereits warm, doch irgendetwas scheint an diesem Tag anders zu sein, denn einige mit Luftballons verzierte Plakate deuten auf ein besonderes Jubiläum hin: Gerhard Nyhuis, der Torhüter der Uelsener, feiert an diesem Tag seinen 70. Geburtstag. Und bevor er diesen Jubeltag ausgiebig feiert, lässt er es sich nicht nehmen, seine Mannschaft als Kapitän im Tor zu unterstützen. Beim Einlaufen des Jubilars stehen viele Freunde und Bekannte Spalier und bringen ihm vor dem Anstoß noch ein Geburtstagsständchen.

Gerhard Nyhuis trat am 1. Mai 1961 mit 14 Jahren beim SV Olympia ein und durchlief in den folgenden Jahren die B- und die A-Jugend. Schnell zeigte sich, dass seine Position die des Torhüters war – und so fand er sich ab Anfang der 70-er Jahre im Tor der ersten Uelser Mannschaft wieder. Mit diesem Team gewann er 1979 den damaligen Kreisliga-Supercup. In der nächsten Saison folgte die Meisterschaft in der Kreisliga, Olympia stieg in die damalige Bezirksklasse auf.

Doch nicht nur in Meisterschaftsspielen war auf den 70-Jährigen immer Verlass. Als im August 1987 eine Gruppe Fußballbegeisterter aus Uelsen einen Angriff auf einen Rekord für das „Guinness Buch“ nahm und den Titel im Fußball-Marathon holen wollte, stand Nyhuis während der 40-stündigen Veranstaltung im Tor. Mit ihm gelang es eindrucksvoll, den Rekord im Fußball-Marathon nach Uelsen zu holen. Im selben Jahr wurde Gerhard Nyhuis auf dem „Grün-Weißen Abend“ zum ersten „Sportler des Jahres“ des Vereins geehrt. Als Altherren-Fußballer gewann er später eine Meisterschaft in der A-Klasse und drei Titel in der D-Klasse. „Seit einem halben Jahrhundert kann sich Olympia auf Gerhard verlassen“, betonen seinen Weggefährten, „es wäre toll, wenn die Mannschaft dieses Jahr den Abstieg noch verhindern kann.“ Denn wie so oft will Nyhuis in diesem Frühsommer eigentlich aufhören. Oft konnte man ihn schon sagen hören: „Dies sind die letzten Torwarthandschuhe.“

In der langen Zeit zwischen den Pfosten kommen natürlich viele Anekdoten zusammen. So erinnern sich frühere Mitspieler daran, wie Nyhuis vor einem Punktspiel seine Gipsschiene am gebrochenen linken Arm ablegte, das Match bestritt und die Schiene nach dem Spiel wieder anbrachte. Zwei Saisons spielte Nyhuis sogar zusammen mit seinem Sohn Jan in der zweiten Altherren-Truppe des SV Olympia. Bis heute bringt es der Torwart auf rund 1700 Seniorenspiele für seinen Heimatverein. Fußball ist sein Leben. „Dabei spielt für ihn die Gemeinschaft eine genauso große Rolle wie das Erzählen von ,Dönkes‘, an denen er viel Spaß hat“, erzählen seine langjährigen Freunde.

Doch nicht nur im Fußballtrikot ist Gerhard Nyhuis in Uelsen bekannt, denn auch im Laufsport entdeckte er für sich eine neue Leidenschaft und sorgte für viele persönliche Erfolge. So wurde er gleich fünf Mal Kreismeister über zehn Kilometer, außerdem wagte er sich in den vergangenen gut 15 Jahren auch an die längeren Strecken. Insgesamt sechs Mal startete er bei einem Marathon und erreichte nach 42,195 Kilometern jedes Mal das Ziel, zuletzt 2012 beim Berlin Marathon. Im Alter von 65 Jahren gewann der Olympianer die Regionsmeisterschaft im Halbmarathon auf der hauseigenen Pickmäijer-Route. In den Jahren 2014, 2015 und 2016 erlief er sich bei diesem Wettbewerb jeweils den zweiten Platz – mit starken Zeiten unter zwei Stunden. Die persönliche Fitness liegt ihm nach wie vor sehr am Herzen und so läuft er fast alle drei Tage eine Zehn-Kilometer-Runde.

Dass das Spiel an Sonnabend nach drei späten Gegentoren mit 2:4 verloren wurde, geriet zur Nebensache und tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Denn an diesem Tag drehte sich doch alles um das Olympia-Urgestein Gerhard Nyhuis.