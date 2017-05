Der Bär im Maisfeld

Bild 1 / 2 Der braune Bär sitzt mitten in einem Maisfeld an der Vechtetalstraße. Foto: Hille

Die Figur eines Jägers zielt auf den Teddy im Maisfeld. Foto: Hille

Von Henrik Hille

Ein großer brauner Teddybär sitzt in Haftenkamp in einem Maisfeld und wird zum Gespräch in der Ortschaft. Viele fragen sich, was es mit dem Bären auf sich hat.