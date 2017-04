Demos für Frieden - Erste Ostermarschaktionen

dpa Frankfurt/Main. Einige hundert Menschen haben sich am Karfreitag an ersten Aktionen der Ostermarsch-Bewegung beteiligt. Die Demonstrationen richten sich traditionell gegen die militärischen Interventionen rund um den Globus und gegen die wachsende deutsche Beteiligung an Kriegen. Verdi-Chef Frank Bsirske ermahnte die Bundesregierung, keinesfalls zugunsten von mehr Rüstung bei der Sozialpolitik zu sparen. „Kanonen statt Rente – das geht nicht“, sagte Bsirske der dpa. Er bezog sich auf Forderungen aus der Union, den Wehretat zu erhöhen, und dafür bei Sozialleistungen zu sparen.