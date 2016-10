gn Nordhorn. Den demographischen Wandel zukunftssicher gestalten, unter diesem Motto initiiert die Lokale Aktionsgruppe (LAG) in den kommenden Wochen in Kooperation mit den Grafschafter Städten, Samt- und Einheitsgemeinden eine Reihe von sieben Zukunftswerkstätten. „Ziel der Veranstaltungen ist es, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Maßnahmen zu entwickeln, die in den kommenden Jahren mit einer Finanzierung über das europäische Programm Leader umgesetzt werden können“, erläutert Kreisrat Dr. Michael Kiehl, der als Vorsitzender die LAG leitet.

„Nachdem die Grafschaft Bentheim im vergangenen Jahr erneut als Leader-Region ausgewählt worden ist, hat die interessierte Öffentlichkeit nun die Gelegenheit, sich an der Entwicklung von weiteren Projekten zu beteiligen“, heißt es in einer Pressemitteilung der LAG. „Wir möchten von den Menschen auf die dringenden Probleme vor Ort hingewiesen werden und gemeinsam mit ihnen an Lösungsansätzen arbeiten“, führt Regionalmanager Ralf Wellmer an.

Die Zukunftswerkstätten, zu denen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, finden jeweils zwischen 19 und 22 Uhr in folgenden Orten statt:

Dienstag, 25. Oktober, Stadt Bad Bentheim, Grundschule Brennereistraße (Brennereistraße)

Donnerstag, 27. Oktober, Gemeinde Wietmarschen, Aula des Schulzentrum Lohne (Hauptstraße 3 in Wietmarschen-Lohne)

Dienstag, 1. November, Samtgemeinde Neuenhaus, Aula der Wilhelm-Staehle-Schule, Am Mühlengraben

Donnerstag, 3. November, Samtgemeinde Schüttorf, Mensa der Oberschule, Karlstraße 5

Montag, 14. November, Stadt Nordhorn (nur ländliche Ortsteile), Aula des Klosters Frenswegen

Mittwoch, 16. November, Samtgemeinde Uelsen, Mensa der Oberschule, Eschweg 3

Donnerstag, 17. November, Samtgemeinde Emlichheim, Haus Ringerbrüggen, Rathausstraße 6.

Da Leader eine Förderung ausschließlich im ländlichen Raum vorsieht, werden in Nordhorn nur die Ortsteile außerhalb des städtischen Bereichs in den Prozess einbezogen. Die Ergebnisse aller Zukunftswerkstätten werden in einer zentralen Veranstaltung im Januar in Nordhorn vorgestellt. Unterstützt wird die LAG bei der Durchführung und Auswertung der Zukunftswerkstätten von der Agentur pro-t-in GmbH aus Lingen.

Mit Leader fördert die Europäische Union die Entwicklung in ausgewählten Regionen des ländlichen Raums. Die Grafschaft Bentheim ist 2015 erneut als eine von 41 Regionen in das Leader-Programm des Landes Niedersachsen aufgenommen worden und unterstützt mit europäischen Fördermitteln Projekte aus den Handlungsfeldern Lebensraum, planerische Ortsentwicklung, Landschaft und Klima, Tourismus sowie regionale Produkte.