Demenzkranker 82-Jähriger ersticht seine Ehefrau

dpa Trier. Ehedrama in Trier: Ein an Demenz erkrankter 82-Jähriger hat bei einer Streiterei seine Frau erstochen. Der Mann alarmierte dann selbst die Behörden. Reanimationsversuche der Rettungskräfte bei der 81-jährigen Frau kamen jedoch zu spät, wie Staatsanwaltschaft und Polizei berichteten. Der Mann wurde festgenommen und auf Beschluss eines Richters vorläufig in eine forensisch-psychiatrische Klinik eingeliefert. Der Amtsarzt hatte in seiner Untersuchung Anhaltspunkte gefunden, dass eine durch die schwere Demenz ausgelöste Psychose zur Gewalttat geführt habe.