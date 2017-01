Defekte Heizung führte zu Feuer in Uelsen

gn Uelsen. Das Feuer am 28. Dezember vergangenen Jahres in einer Doppelhaushälfte an der Itterbecker Straße ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen, teilt die Polizei mit. Dieses haben die Ermittlungen der Polizei und die Begutachtung durch einen Sachverständigen ergeben.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/defekte-heizung-fuehrte-zu-feuer-in-uelsen-181147.html

Wie bereits gemeldet, waren in dem Gebäude sechs Flüchtlinge gemeldet, von denen sich zur Brandausbruchszeit zwei Bewohner im Erdgeschoss aufhielten. Gegen kurz vor 5 Uhr wurden die beiden im Erdgeschoss schlafenden 20 und 22 Jahre alten Afghanen durch einen Rauchmelder des Obergeschosses geweckt. In einem Zimmer im nicht bewohnten Teil des Obergeschosses war ein Feuer ausgebrochen. Die jungen Männer konnten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen.

gn Uelsen. Das Feuer am 28. Dezember vergangenen Jahres in einer Doppelhaushälfte an der Itterbecker Straße ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen, teilt die Polizei mit. Dieses haben die Ermittlungen der Polizei und die Begutachtung durch einen Sachverständigen ergeben.

Ermittler haben die Ursache für einen Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber in Uelsen gefunden. Durch das Feuer in der Itterbecker Straße im Dezember wurde niemand verletzt.

Mehr aus diesem Ressort

„Manni“ muss seine Damen verlassen Eine nicht alltägliche GN-Kleinanzeige weckte jüngst nicht nur bei Lesern Interesse. Die Neuenhauser Heike Meyer und Gerwin Rottmann boten ihren Alpaka-Hengst „Manni“ zum Kauf an. Warum wird ein solches Tier angeboten? mehr...

Schutz für „Itterbecker Heide“ wird ausgebaut Die „Itterbecker Heide“ soll künftig stärker geschützt werden. Das sehen Pläne des Landkreises vor. Das 126 Hektar große Gelände gilt als eines der größten zusammenhängenden Sandheidegebiete im westlichen Niedersachsen. mehr...

Moderner Bigband-Jazz perfekt gestaltet  Mit einer geballten Ladung modernem Jazz leitete die Bigband „Berrytones“ das musikalische Jahr 2017 in der Aula in Emlichheim ein. Vor vollem Haus zeigt die Gruppe ein breites Spektrum an perfekten Arrangements. mehr...

Retter und Geretteter fallen sich in die Arme  Beim Neujahrsempfang in Emlichheim gab es am Sonntag eine Szene, die dem ganzen Saal die Tränen in die Augen trieb. Der 14-jährige Hendrik Vogel dankte Geert Klompmaker dafür, dass er ihm das Leben gerettet hat. mehr...