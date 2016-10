Defekt: Tornados der Bundeswehr müssen am Boden bleiben

dpa Berlin. Die Tornado-Jets der Bundeswehr in der modernsten Version müssen wegen eines technischen Defekts vorerst am Boden bleiben. Gestern sei von der Industrie ein technischer Mangel an einem Bauteil in Deutschland festgestellt worden, teilte die Bundeswehr am Abend mit. Um jedwede Gefährdung für Personen und Material auszuschließen, sei der Flugbetrieb dieser Maschinen ausgesetzt worden. Betroffen sind demach auch die Maschinen, die von der türkischen Nato-Luftwaffenbasis Incirlik aus zu Aufklärungsflügen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat starten.