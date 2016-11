Debütant Thiem feiert ersten Sieg bei ATP-WM

dpa London. Der an Position acht gesetzte Debütant schlug den Franzosen Gael Monfils mit 6:3, 1:6, 6:4 und hat damit im letzten Gruppenspiel die Möglichkeit, in die Runde der letzten Vier einzuziehen. Auf einen verkorksten zweiten Satz reagierte Thiem stark und verdiente sich in der umkämpften Partie am Ende den Erfolg nach 1:29 Stunden. Monfils gab sein letztes Aufschlagsspiel mit drei Doppelfehlern ab.

Thiem hatte zum Auftakt trotz eines mutigen Auftritts in drei Sätzen gegen Dauersieger Novak Djokovic aus Serbien verloren. Am letzten Spieltag der Vorrundengruppe „Ivan Lendl“ erwartet ihn das Duell mit dem Kanadier Milos Raonic. Für Monfils bestehen nach zwei Niederlagen nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen.