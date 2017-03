De Ridder und Stegemann lehnen Maut ab

Nordhorn / Berlin. In namentlicher Abstimmung haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestags am Freitagvormittag nach zweijähriger Verzögerung, mit Stimmen der CDU-SPD-Koalition, die Pkw-Maut beschlossen. Die Proteste dagegen, zum Beispiel in Grenzregionen, einzelnen Bundesländern, und in Nachbarstaaten wie Österreich sind dennoch nicht abgeflaut.

Selbst in der Großen Koalition gab es Widerstand bis zuletzt. So haben auch die Grafschafter Bundestagsabgeordneten, Dr. Daniela De Ridder (SPD) und Albert Stegemann (CDU) gegen das Gesetz gestimmt.

In einer Stellungnahme schreibt De Ridder: „Als Bundestagsabgeordnete für unsere Region kann ich der Maut auch unter den eingebrachten Änderungen zum ursprünglichen Entwurf nicht zustimmen.“ Schließlich beeinträchtige die Maut den freien Grenzverkehr, der sowohl für die Wirtschaft als auch für alle Bürger in Deutschland und den Niederlanden von großer Bedeutung ist. Zudem sei die gestaffelte Erhebung nach Schadstoffklassen sozial ungerecht. Menschen mit geringerem Einkommen und älteren Autos würden nun noch zusätzlich belastet.

Stegemann: Maut ist „Bullshit“

Albert Stegemann (CDU) wird noch deutlicher. Beim ersten Entwurf habe er aufgrund des Kompromisses zugunsten der Grenzregionen noch zustimmen können. „Aber schon da lag mir das Ganze quer im Magen“, so Stegemann. Nachdem der Kompromiss nicht durchgesetzt werden konnte, habe er die Maut nun abgelehnt. „Ich bin ein glühender Europäer“, so Stegemann. Gerade jetzt dürfe man die Europäische Idee nicht schwächen. Die ganzen Maut-Pläne seien aus seiner Sicht „vermurkst“. Selbst finanziell werde die Maut ebenfalls nichts einbringen. Aus seiner Sicht sei die Maut „Bullshit“.

Gegen die Maut hatten sich beide Abgeordnete auch in der Vergangenheit stark gemacht. So beteiligten sie sich an Kundgebungen der Bürgermeister aus der Grenzregion gegen die Maut und empfingen deren Delegation in Berlin, wo die Vertreter der Grenzstädte erneut ihre Bedenken gegen die Mautpläne vortrugen.