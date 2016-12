De Maizière verärgert über griechische Behörden

dpa Freiburg. Der Verdächtige im Freiburger Mordfall ist vor dieser Tat bereits in Griechenland wegen versuchten Mordes verurteilt worden. „Gestern Abend haben ihn die griechischen Behörden anhand der von Deutschland übermittelten Fingerabdrücke eindeutig identifiziert“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Berlin. Gleichzeitig warf er den griechischen Behörden schwere Versäumnisse vor. Dem Flüchtling aus Afghanistan wird zur Last gelegt, eine 19 Jahre alte Studentin in Freiburg vergewaltigt und ermordet zu haben.