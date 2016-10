De Maizière: Keine zusätzliche Terrorgefahr wegen Mossul

dpa Berlin. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sieht keine entscheidend neue Sicherheitslage für Deutschland wegen der Offensive zur Rückeroberung der irakischen Stadt Mossul aus den Händen der Terrormiliz IS. Die Gefahr sei bereits hoch, sagte er nach einem Gespräch mit EU-Sicherheitskommissar Julian King in Berlin. Eine Verlagerung der Gefahr von Syrien und Irak nach Europa „haben wir bereits“, wie sich in Anschlägen und Anschlagsversuchen zeige. Er setze auf eine „gute nationale und internationale Zusammenarbeit“.