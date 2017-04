De Maizière: Anschlag in Paris erfüllt uns mit Trauer und Abscheu

dpa Berlin. Nach dem tödlichen Angriff auf Polizisten in Paris hat sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière bestürzt gezeigt. „Was in Frankreich gestern geschehen ist, und womöglich nicht zufällig vor der Präsidentschaftswahl, erfüllt uns mit Trauer und Abscheu“. Das sagte der Minister in Berlin. Dass dies zum wiederholten Mal in Frankreich geschehen sei, zeige, wie sehr das Land im Fokus der Terroristen stehe. Bei dem Angriff am Abend wurde ein Polizist getötet, unter den Verletzten ist auch eine Deutsche. Die Polizei erschoss den Angreifer.