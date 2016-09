David-Bowie-Gedenktafel in Berlin verschwunden

dpa Berlin. Die Berliner Gedenktafel für den britischen Sänger David Bowie ist verschwunden. Die Tafel aus weißem Porzellan hing erst seit Ende August an der Wand eines Hauses, in dem Bowie einige Jahre gelebt hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Bisher gebe es jedoch keine Hinweise auf gewalttätige Einwirkungen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Tafel erinnerte an Bowies Lebensdaten und seine drei Alben „Low“, „Heroes“ und „Lodger“, die der Brite in Berlin entworfen hatte.