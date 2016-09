Das Verkehrskonzept ist die größte Baustelle

Am Sonntag wählen die Bürger in der Samtgemeinde Emlichheim einen großen und vier kleine Räte. Weil es in den vergangenen Jahren politisch relativ ruhig war, dürften es keine allzu großen Überraschungen geben.

Emlichheim. Kommunalwahl in Emlichheim: Das war vor zehn Jahren ein ganz heißes Eisen. Damals tobte der Streit um den Bau der Müllverbrennungsanlage im Europark und katapultierte mit Daniela Kösters eine Gegnerin auf den Chefsessel des Rathauses. Die Rechtsanwältin war für das Grafschafter Bürgerforum (GBF) ins Rennen gegangen, das von den Wählern kräftig mit Stimmen bedacht wurde und den Rat Emlichheim ordentlich aufmischte.

Zehn Jahre später ist es in Emlichheim vergleichsweise ruhig geworden. Rathaus-Chefin Daniela Kösters hat sich längst vom GBF getrennt und wird von CDU, SPD und FDP unterstützt. Das GBF hat seine wilde Zeit auch hinter sich gelassen. War man in den ersten Jahren – gefühlt – gegen so ziemlich alles, was die etablierten Parteien wollten, übt sich das in den Räten arg geschrumpfte GBF mittlerweile in konstruktiver Zusammenarbeit.

Südumgehung und Verlängerung Obenholt

Die politischen Gremien in der Samtgemeinde haben in den vergangenen fünf Jahren mehrere bedeutsame Projekte vorangetrieben, die auch die neuen Räte noch begleiten werden. Größte Baustelle ist das Verkehrskonzept für Emlichheim. Im Südwesten soll eine Umgehungsstraße – möglichst als Bundesstraße – gebaut werden, im Osten soll die Verlängerung der Straße Obenholt den Ortskern entlasten. Zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur gehört auch der Anschluss Emlichheims ans Schienennetz. Derzeit ist geplant, die Personenzüge ab Dezember 2018 bis nach Veldhausen fahren zu lassen. In Emlichheim setzt man darauf, dass die Waggons in nicht allzu ferner Zukunft bis ins niederländische Emmen weiterfahren. Natürlich durch Emlichheim.

Gut aufgestellt sehen sich die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden Emlichheim, Hoogstede, Ringe und Laar bei der Kinderbetreuung. Gerade hat in Emlichheim der Bau einer dritten großen Kindertagesstätte begonnen. Damit dürfte der Bedarf für die kommenden Jahre erst einmal abgedeckt sein. Und mit dem Mehrgenerationenhaus „Senfkorn“ hat sich in Emlichheim eine Institution etabliert.

Dass die politische Arbeit in Emlichheim in den vergangenen fünf Jahren ruhig verlaufen ist, spiegelt sich bei der am Sonntag anstehenden Kommunalwahl in den Kandidatenlisten wider. Die sind nämlich lang. Die Parteien haben genügend Interessierte gefunden, die sich ehrenamtlich für ihre Dörfer engagieren wollen. Das war 2006 noch anders. Damals war es kein Vergnügen, Kommunalpolitiker zu sein.

CDU stellt im Samtgemeinderat absolute Mehrheit

Auf dem Chefsessel im Rathaus ändert sich am Sonntag nichts. Neu gewählt werden die ehrenamtlichen Politiker. Und in Hoogstede, Ringe und Laar dürfte sich nicht allzu viel ändern. Die Bürgermeister Fritz Berends, Albert Stegeman und Gerhard Trüün dürften weitermachen wollen. Sie kandidieren für die CDU, die 2011 in allen drei Gemeinden eine klare Mehrheit holte, auf Platz eins der Kandidatenliste.

Spannend dürfte es aber in Emlichheim werden. Bürgermeisterin Sigrun Mittelstädt-Ernsting (CDU) zieht sich auf eigenen Wunsch aus der Politik zurück. Wen der Rat zu ihrem Nachfolger kürt, ist noch unklar. 2011 stellten CDU und FDP zusammen eine Mehrheit von nur einer Stimme gegen SPD und GBF. Einen ausgewiesenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters gibt es nicht.

Im Samtgemeinderat hat die CDU bei der Wahl 2011 mit 17 Mandaten die absolute Mehrheit gewonnen. Die SPD kam auf acht Vertreter, das GBF auf drei und die FDP auf zwei. Dass sich an dieser Verteilung grundlegend etwas ändert, ist angesichts der politischen Großwetterlage in der Samtgemeinde nicht unbedingt zu erwarten.