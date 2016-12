Mehr aus diesem Ressort

Die Edmonton Oilers distanzierten beim 3:1-Erfolg die Los Angeles Kings in der Pacific Division der NHL. Leon Draisaitl bereitete den dritten Treffer vor. Niederlagen gab es für Dennis Seidenberg und Tobias Rieder. Columbus baute seine Superserie aus. mehr...

Jetzt gilt es. Vor ausverkauftem Haus in Oberstdorf starten die deutschen Skispringer in die 65. Vierschanzentournee. Anders als in den Jahren zuvor ist Severin Freund dieses Mal nicht der große Hoffnungsträger. mehr...