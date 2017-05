Das klingende Herz der Martin-Luther-Gemeinde

Die Aufbauarbeiten waren umfangreich, doch es hat sich gelohnt. Am Sonntag wurde die historische William-Holt-Orgel von 1851 in Bad Bentheim feierlich eingeweiht.

Bad Bentheim. Ab jetzt ist sie das klingende Herz der Martin-Luther-Kirche: Hell, klar und wohlgestimmt erfreute die historische William-Holt-Orgel von 1851 am Sonntag die Ohren der Besucher. Die Begeisterung über die neue Orgel war groß und wirkte ansteckend. „Wir begehen heute die Orgelweihe auf evangelische Weise“, kündigte Pastor Hartmut Giesecke von Bergh zur Begrüßung in dem gut gefüllten Gotteshaus an. Zur Feier des Tages waren zahlreiche Ehrengäste gekommen: Heinz-Gerd Jürriens für die Stadt, Vertreter der benachbarten Kirchengemeinden, nicht nur aus Bad Bentheim, sondern auch aus Nordhorn, Schüttorf und Spelle, Superintendent Dr. Bernd Brauer, dessen Vorgänger Günter Schwarz sowie die Mitglieder der Orgel-AG, die über viereinhalb Jahre den gesamten Prozess von der ersten Orgelfahrt bis zur Renovierung der Holt-Orgel begleitet haben. Von der Partnergemeinde Wolkenstein verlas Giesecke von Bergh schriftliche Glückwünsche, ebenso vom Landessuperintendenten Dr. Detlef Klar.

Im Festgottesdienst brachte Andrea Giesecke von Bergh das Instrument zum Klingen und wurde dabei von ihrer Schwester Britta auf der Trompete begleitet. „Da ist kein Platz für das Böse, wenn die Musik erklingt“, sprach Giesecke von Bergh im Wortlaut von Martin Luther in seiner Predigt. Die Musik sei eine Gabe und ein Geschenk Gottes. Für Luther war Kirchenmusik kein schöner Luxus, sondern essenziell. Und so hatte er sich direkt nach Übersetzung der Bibel die Kirchenlieder vorgeknöpft. An erster Stelle rangiert im evangelischen Gottesdienst bis heute Gottes Wort und direkt danach die Musik, denn: Die Kirchenmusik bringt die biblische Botschaft und den christlichen Glauben zum Singen und Klingen. Durch sie kommt zur Geltung, dass der evangelische Gottesdienst von der ganzen Gemeinde gefeiert wird. Im Segensgebet dankte Pastor Giesecke von Bergh für die Orgel und vollzog die Weihe.

Nach dem Gottesdienst ging es mit einem Empfang im Gemeindehaus weiter. Zum Abschluss des Festnachmittags konzertierten Landeskirchenmusiker Winfried Dahlke und seine Frau Darija Schneiderova in der Kirche unter anderem mit Kompositionen von Samuel Wesley, Mozart und Beethoven, William Thomas Best und Johann Sebastian Bach.