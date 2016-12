Das „intelligente Feuerwehrhaus“ von Hoogstede

Hoogstede. Wenn die Kameraden der Ortsfeuerwehr Hoogstede zu einem Einsatz alarmiert werden, geschieht das erst einmal wie bei anderen Wehren auch. Die Funkmeldeempfänger lösen aus und die Einsatzkräfte begeben sich schnellstmöglich zum Feuerwehrhaus. Dort angekommen, nutzen sie für die weiteren Vorgänge bis zum Ausrücken allerdings ein System mit Alleinstellungscharakter: Durch modernste Technik wird ein hohes Maß an Sicherheit und Effizienz angestrebt, sowohl mit Blick auf den Einsatzablauf als auch auf den Energieverbrauch im Feuerwehrhaus. Entstanden ist dies im Zuge der Bachelorarbeit eines Feuerwehrmanns – und erreichte kürzlich beim bundesweiten Feuerwehr-Innovationspreis „IF Star 2016“ in München sogar den zweiten Platz.

Aber der Reihe nach: Die Ursprünge zu dieser Idee liegen noch nicht allzu lange zurück. 2014/2015 erfolgte der komplette Umbau der Unterkunft. Die Zustände genügten nicht mehr den Anforderungen des neuen Brandschutzbedarfsplans, was eine Renovierung dringend notwendig machte. Neugestaltet wurden die Umkleide-, Sozial- und Büroräume sowie die Fahrzeughalle. Die Arbeiten begannen nach dem Auszug des DRK-Ortsvereins, mit dem sich die Brandschützer das Haus an der Bergstraße bis zum Frühjahr 2014 geteilt hatten.

Die Fahrzeuge waren bis dahin in Halle 1 im westlichen Gebäudeteil untergebracht, während Halle 2 auf der anderen Seite vom Roten Kreuz genutzt wurde. Im Einsatzfall nutzten die Feuerwehrleute eine Schlupftür im Rolltor für den Zutritt und eilten in den rückwärtigen Teil der Halle, wo – hinter den Fahrzeugen gelegen – die Spinde untergebracht waren. Dort zogen sie sich ihre Einsatzkleidung und besetzten dann die Löschwagen.

Nun gibt es einen neuen Alarmweg: Die Kameraden ziehen sich in einem separaten Umkleideraum um und kommen dann von hinten in Halle 2, wo die Fahrzeuge seit der Sanierung stehen. „Jetzt gibt es kurze Wege, die sich nicht mehr kreuzen und nicht mehr vor den Fahrzeugen entlang führen“, erklärt Ortsbrandmeister Maik Hübel. Bei aller Freude über die neuen Räumlichkeiten ergab sich für die Kameraden allerdings ein logistischer Nachteil: Für den Maschinisten am Steuer des ausrückenden Fahrzeugs ist nun nicht mehr ersichtlich, wie viele Einsatzkräfte noch am Umkleiden sind – schließlich soll niemand vergessen werden, damit möglichst viele Wehrleute „an Bord“ sind.

Das sollte sich ändern – und der technologische Umschwung begann. Eine wichtige Rolle spielten dabei Löschmeister Heiko Ensink und Feuerwehrmann Bastian Barth. Ensink arbeitet hauptberuflich beim Elektro-Betrieb Vrielmann in Nordhorn, Barth studierte damals Elektrotechnik in Aachen. Für seine Bachelorarbeit nahm er die Installation des neuen Systems vor. Titel der Arbeit, die in Kooperation mit der Firma Vrielmann entstand: „Das intelligente Feuerwehrhaus“.

Ein wesentlicher Bestandteil dessen ist die zentrale Steuereinheit im Eingang des Gerätehauses, welche im Alarmfall als „Fahrzeugbesetzungsterminal“ dient. Auf dem Touch-Monitor erscheint dann eine Darstellung des Fahrzeugs, das zuerst ausrücken sollte. Die eintreffenden Feuerwehrleute melden sich durch Antippen des Bildschirms an, was darauf deutlich angezeigt wird. Weitere Monitore in der Fahrzeughalle und im Umkleideraum liefern den zuvor fehlenden Überblick über die anwesenden Kameraden. Haben sich so viele Kräfte angemeldet, dass das Fahrzeug „voll“ ist, wird automatisch der nächste zu besetzende Einsatzwagen angezeigt.

Das Programm greift auf das Alarmstichwort zu, welches durch die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Nordhorn übermittelt wird. Je nach Stichwort – zum Beispiel „Schuppenbrand“ oder „Umgestürzter Baum“ – schreibt die Alarm- und Ausrückeordnung der Samtgemeinde Emlichheim vor, welche Fahrzeuge in welcher Reihenfolge starten sollen. Angesichts der Vielzahl an Alarmstichworten müssen die Führungskräfte ein komplexes Informationsgefüge berücksichtigen, was in der Hektik des Einsatzes zur Herausforderung werden kann. Das Programm zeigt nunmehr automatisch die jeweilige Ausrückeordnung und leistet dadurch eine wertvolle taktische Unterstützung.

Weitere Funktionen im Alarm: das automatische Öffnen von Hallentoren, das Einschalten der Außenbeleuchtung und der Ausdruck eines Detailplans mit Einsatzinformationen. Letzterer enthält einen Routenvorschlag für die Anfahrt sowie ein Hydrantenverzeichnis für die Umgebung der Einsatzstelle. Dies ermöglicht frühzeitige Planungen und Vorbereitungen. Über eine App sind die Feuerwehrmitglieder mit dem System verbunden und erhalten Einsatzinfos per Push-Funktion aufs Smartphone.

Die sogenannte Gebäudeautomation wird allerdings nicht nur bei Alarmen genutzt, sondern auch bei planbaren Ereignissen. Ein zentraler Punkt dabei ist die Energieeffizienz. „Grundsätzlich gibt es wenig Betrieb im Haus“, sagt Heiko Ensink. Nur drei Prozent der Zeit pro Jahr werde die Unterkunft genutzt – Einsätze und Dienstabende einbezogen. Aus Sicht der Feuerwehr lohnt sich das durchgängige Heizen nicht. Durch das neue System bleibt die Temperatur nun im Normalfall auf 16 Grad Celsius. Nur wenn etwas ansteht, kommt Wärme in die entsprechenden Räume. Die Feuerwehrleute regeln dies über einen Outlook-Kalender. Im Alarmfall wird automatisch der Umkleideraum beheizt.

Nach dem Einsatz folgt eine „Spülung“ des Raums und die feuchte Luft wird nach draußen geleitet. Das Programm erlaubt eine zentrale Energiedatenerfassung, -auswertung und -abrechnung und ermöglicht damit die Planbarkeit, Überwachung und die Kontrolle laufender Kosten. Weiterhin behält es die Bordspannung der einzelnen Fahrzeuge im Blick und verschickt bei Unstimmigkeiten eine Warnung an den Gerätewart. Aktuell sollen auch die Rauchmelder im Feuerwehrhaus aufgeschaltet werden, sodass die Führungskräfte direkt über ein „Feuer bei der Feuerwehr“ informiert sind.

Seit rund einem Jahr ist System in Betrieb. Zwar war die neue Technik für manch einen Kameraden schon ein gewisser Umbruch. Doch heute stünden alle dahinter, sagt Ortsbrandmeister Hübel. Ein Ende der Errungenschaften ist allerdings noch nicht in Sicht. „Es wächst immer noch“, berichtet Bastian Barth. Angepeilt werde etwa der erweiterte Informationsaustausch zwischen den drei Ortswehren der Samtgemeinde Emlichheim. Schließlich sehe man sich als eine Feuerwehr.

Auf Verwaltungsebene lobt man das Engagement in Hoogstede. Dies passe gut in die allgemeine Ausrichtung der Samtgemeinde mit ihrem bestehenden Energiemanagement für kommunale Gebäude, sagt Ansgar Duling, Erster Samtgemeinderat: „Wir freuen uns, wenn Nutzer – in diesem Fall die Feuerwehr – das aktiv unterstützen.“ In Hoogstede seien die Erwartungen dabei sogar übertroffen worden. Ob das System auch in den anderen Ortswehren Einzug hält, sei ein Thema für den Feuerwehrausschuss.

Bundesweite Beachtung fand das Projekt durch die Teilnahme am Innovationspreis „IF Star 2016“, wo es den zweiten Platz belegte. Die 3000 Euro Preisgeld sollen in die Weiterentwicklung investiert werden. Und auch persönlich konnte Bastian Barth zwei Erfolge verbuchen: Nicht nur erhielt seine Bachelorarbeit die Note eins. Auch bekam er von der Firma Vrielmann direkt eine Festanstellung.

Wer einen Blick ins „intelligente Feuerwehrhaus“ werfen möchte, kann dies am Donnerstag, 8. Dezember, tun. Von 15 bis 21 Uhr laden die Hoogsteder Kameraden alle Interessierten ein und stehen mit fachkundigen Erläuterungen zur Seite.