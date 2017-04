„Da will man nochmal dabei sein“

Lingen. Klebestreifen mit dem Hinweis „Sold Out – Ausverkauft“ zierten die Dylan-Werbeplakate an den Eingangstüren der EmslandArena. Im Rahmen seiner „Never Ending Tour“ gastierte Bob Dylan, Rocklegende und aktueller Träger des Nobelpreises für Literatur am Mittwoch in Lingen. Da brauchte es keine Werbeplakate mehr - die knapp 3.500 Karten für das Konzert waren vor Weihnachten innerhalb von 24 Stunden ausverkauft.

Zu den ersten Besuchern, die an der Emsland-Arena auftauchen, zählt Wolfram Götze aus Varel bei Bremen, Dylan-Liebhaber der ersten Stunde. Für ihn ist Bob Dylan Teil der in den 1960er Jahren aufgewachsenen Protestgeneration. Er erzählt von bewegten Zeiten, vom Protest gegen den Vietnamkrieg, den Songs von Künstlern wie Joan Baez und eben Bob Dylan, die den Protest befeuert hätten. „Seit ich damals die Tumulte bei einem Konzert der Rolling Stones erlebt habe, schaue ich immer erst, wo sich die Notausgänge befinden“. Wie andere Konzertgänger empfindet er es als großes Glück, Dylan überhaupt noch live erleben zu können. „Da will man noch mal dabei sein“. Sein Songfavorit: „Knockin‘ On Heaven’s Door“.

Als Teil der Sechziger-Generation empfindet sich auch Martha Wers aus Aurich. Ihre Karte war ein Weihnachtsgeschenk von Sohn Matthias, Musikwissenschaftler und größter Dylan-Fan in der Familie, der zum Konzert extra aus Berlin anreist. Martha Wers freut sich, ein Lied wie „Blowing In The Wind“ noch mal live hören zu können.

Aus Münster kommen Andreas Heistmann und Achim Fächner, die Bob Dylan bereits mehrfach live erlebt haben. Noch heute schwärmt Fächner von einem Konzert im kalifornischen Santa Barbara im Jahre 1988. Sie hoffen auf viele ältere Songs, können aber mit den gecoverten Jazzsongs auf seinen letzten Alben wenig anfangen. Ihre Lieblingstitel: „Don’t Think Twice It’s Alright“ und „Desolation Row“.

„Wir haben die Konzertankündigung ‚Dylan in Lingen‘ erst für einen Scherz gehalten“, bekennen Anne und Gerrit Rosenboom, die vor Jahren aus Hamburg zurück ins Emsland gezogen sind. Sie sind erstmals bei einem Dylan-Konzert, denn „zu Studienzeiten konnte man sich die Karten kaum leisten“. Ihr Wunschtitel: „The Man In Me“.

Eine der jüngsten Konzertgängerinnen dürfte die 18-jährige Nordhornerin Lauren Rote sein. Sie bezeichnet sich als Liebhaberin der Sixties-Musik, die sie durch ihren Vater kennengelernt habe. Neben Dylan mag sie ganz besonders die Rolling Stones und möchte an diesem Abend auf jeden Fall „Blowing In The Wind“ hören. „Like A Rolling Stone“ wäre dagegen der Wunsch von Franz Piepel, Bernd Emmerich und Peter Kuzek, die ebenfalls aus Nordhorn kommen. Die drei bezeichnen Dylan als eine Musiklegende, dessen Songs allerdings von anderen oft mitreißender gespielt worden seien. Sie verweisen auf „Like A Rolling Stone“ in der Version der Rolling Stones oder „All Along The Watchtower“ von Jimi Hendrix. Piepel erzählt vom Glück des Kartenkaufs: „Ich kam zufällig am Samstagmorgen zum Auftakt des Vorverkaufs in Georgie’s LP Laden und habe die Tickets spontan gekauft“.

Der gebürtige Nordhorner Gerald Munier ist aus Bielefeld zum Dylan-Konzert gekommen, das er mit alten Nordhorner Freunden besucht. Er würde gern „It’s All Over Now Baby Blue“ hören und sieht dem Konzert ganz gelassen entgegen. Er ist nicht zum erstenmal bei einem Dylan-Konzert und weiß „ob das richtig gut wird, hängt auch von der Tagesform ab“. Einig ist sich der Kreis um Munier, dass man gern auch Dylan-Klassiker aus den 1970er Jahren hören würde. Eine Hoffnung, die im Vorfeld des Konzerts auch Anke und Wilfried List aus Nordhorn und der Schüttorfer Andreas Bethke äußern.

Die meisten der Konzertbesucher, mit denen wir sprechen konnten, freuten sich aber einfach, die Rocklegende Bob Dylan faktisch „vor der Haustür“ zu erleben. Der angesichts des mittlerweile 75-jährigen Künstlers verständliche Wunsch „nochmal dabei zu sein“ ging in Erfüllung, auch wenn nach Konzertschluss immer wieder zu hören war, dass in der Setlist des Abends manch neuerer Titel zugunsten älterer Dylan-Klassiker verzichtbar gewesen wäre.

Über das Konzert berichten wir am Sonnabend im Kulturteil der gedruckten -Ausgabe auf Seite 24 und im GN-E-Paper