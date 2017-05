Cyber-Attacke legt Krankenhäuser lahm

dpa London. Hackern ist es gelungen auf weltweit zehntausenden Rechnern einen Erpressungstrojaner zu installieren. Auf dem Bildschirm ist zu lesen, der Computer sei gesperrt und werde erst nach Zahlung eines Lösegeldes wieder freigeschaltet. Betroffen sind auch mehrere Krankenhäuser in Großbritannien. Der Betrieb dort ist enorm behindert durch die Attacke. Die Mediziner kommen zum Beispiel nicht mehr an Patientenakten. Auch der Telefónica-Konzern in Spanien hat Probleme. Auch Behörden wurden angegriffen.