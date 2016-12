CSU will islamistischen Terror an vielen Fronten bekämpfen

Mehr aus diesem Ressort

In der U-Bahn wird ein Obdachloser angezündet. Rasch veröffentlicht die Polizei ziemlich scharfe Fotos und die Video-Aufnahme einer Überwachungskamera. Die Tatverdächtigen stellen sich schließlich. mehr...

29 Abgeordnete haben der in Südkorea regierenden „Saenuri“-Partei den Rücken gekehrt. Sie wollen sich politisch von der suspendierten Präsidentin Park distanzieren - und haben schon einen neuen Hoffnungsträger. mehr...

War Anis Amri Teil eines Terrornetzwerks? Wieso konnte er sich ungehindert nach Italien absetzen? Und was geschah vor dem Anschlag in Berlin? Noch immer halten sich die Behörden bei vielen Fragen bedeckt. In der Politik sind die Wortmeldungen umso lauter. mehr...