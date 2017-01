CSU-Landesgruppe setzt Klausur mit EU-Sicherheitsfragen fort

Mehr aus diesem Ressort

Die Parallelen sind auffällig: Auch den Landsmann des Attentäters Anis Amri, der am Dienstag in Berlin festgenommen wurde, hatten die Sicherheitsbehörden lange im Blick. Auch er gilt inzwischen als „Gefährder“. Wieso konnte sich Amri quer durch Deutschland bewegen? mehr...

Straßen überschwemmt, Autos unter Wasser, einzelne Dämme überspült: Die Sturmflut an der Ostseeküste richtet nur mancherorts größere Schäden an. Seit Mitternacht sinken die Wasserstände wieder. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand. mehr...

