Cross-DM: Eckstein läuft auf den fünften Platz

Zehn Grafschafter Langstreckler gingen bei der deutschen Meisterschaft in Löningen an den Start. Neben dem Nordhorner Klaus Eckstein schafften es auch Heinz Stroeve und Bernd Wilmink in die Top-Ten ihrer Altersklasse.

Löningen. Nach 5,84 Kilometern Crosslauf hat Klaus Eckstein (LC Nordhorn) einen Podestplatz nur knapp verfehlt: Bei der deutschen Meisterschaft in Löningen belegte der Läufer des LC Nordhorn, der erstmals in der Klasse M 50 startete, unter den 47 Konkurrenten mit einer Zeit von 21:08 Minuten den fünften Platz. Am Ende fehlten ihm sechs Sekunden zum Sprung auf das Treppchen. Neben ihm schafften auch Heiner Wilmink und Heinz Stroeve eine Top-Ten-Platzierung in ihrer jeweiligen Altersklasse.

Wie Klaus Eckstein vermutet hatte, sollte es in seiner Konkurrenz ein enges Rennen geben. Ein hohes Anfangstempo sorgte dafür, dass sich das fast 100-köpfige Läuferfeld der Klassen M 50 und M 55 auffächerte und von einem Quintett angeführt wurde. Eckstein lag nach der ersten von vier Runden an zehnter Position und behielt diese auch in den folgenden beiden Runden bei, kämpfte sich in der Schlussrunde aber an die fünfte Stelle in Schlagweite zum Führungsquartett vor. „Im Endspurt hatte ich leider das Nachsehen“, sagte der Nordhorner, der mit seiner Platzierung und seinem Einstand in der neuen Altersklasse aber sehr zufrieden war. Für den Sieger Hardy Flum (LG Hohenfels) wurden 21:01 Minuten gemessen, die Athleten auf den Rängen zwei bis vier liefen zeitgleich in 21:02 ins Ziel.

Teamkamerad Gerold Nyhoff belegte mit 22:09 Minuten den 13. Platz. Der Veldhauser, ohne große Cross-Erfahrung angetreten, war das Rennen auf dem anspruchsvollen Rasen-Wiesenparcours zu schnell angegangen. Dieter Dinkhoff (26:01) belegte in seiner Klasse M 55 den 24. Platz. „Ich bin überhaupt nicht ins Laufen gekommen“, ärgerte er sich. Infolge einer langwierigen Zahnbehandlung war er medikamentös behandelt worden und sah darin den Grund für sein Ergebnis. In der Mannschaftswertung der Klassen M 50/55 belegte das LCN-Trio den fünften Platz.

Eröffnet wurden die Titelkämpfe mit dem gemischten Lauf der Klassen M 60 und älter. Nach der ersten Runde war Heiner Wilmink noch Dritter, der Nordhorner hatte sich jedoch überschätzt und musste das Tempo zurücknehmen. Dennoch war der neunte Platz in der Klasse M 60 (24:58) für den Triathlon-Spezialisten ein Erfolg. In der Teamwertung belegte er mit Norbert Hunfeld (19./27:45) und Ludger Fortmann (21./29:21) Platz vier der Klassen M 60/65.

Für den Emlichheimer Heinz Stroeve (M 65) gab es im gleichen Lauf die erhoffte Spitzenplatzierung: Nachdem er früh seinen Rhythmus gefunden hatte, sicherte er sich auf der Zielgeraden in 25:33 Minuten Rang sechs. „Damit war ich sogar schneller als vor drei Jahren an gleicher Stelle“, freute er sich.

Im Mittelfeld erreichten Jörg Amt, Jan Holboer und Ingo Beckemper das Ziel in der Klasse M 45. Für den Westenberger Amt wurden als 21. genau 22:27 Minuten registriert, Jan Holboer (22:37) und Ingo Beckemper (22:38) belegten die Plätze 24 und 25. In der Teamwertung der Klassen M 40/45 wurden die Vize-Landesmeister an Position acht ausgewiesen.