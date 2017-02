Cricketteam peilt die Bundesliga an

Eintracht Nordhorn steigt im April in den Spielbetrieb der Regionalliga ein. Beim Integrations-Cup in Osnabrück belegte die neu formierte Mannschaft des SV Eintracht TV den dritten Platz.

Osnabrück. Wettkampfpremiere für das im vergangenen Jahr erst aufgebaute Cricketteam des SV Eintracht TV Nordhorn: Die Mannschaft mit Spielern vor allem aus Pakistan und Indien nahm in Osnabrück an einem zweitägigen Hallenturnier mit acht Mannschaft aus dem Nordwesten Deutschlands teil und belegte auf Anhieb den dritten Platz. Dabei war sogar noch mehr drin für die Truppe von Trainer Nasrullah Kahloon, doch angesichts der Spielstärke der Gegner hatten er und sein etatmäßiger Kapitän auf einen Einsatz bei dem Integations-Cup des Deutschen Cricket-Bundes (DCB) verzichtet. So kamen vor allem die jüngeren Spieler des Eintracht-Teams zum Einsatz. „Sie konnten Erfahrungen sammeln“, sagt der Coach, „und gleichzeitig konnte sich der Verein in der Region präsentieren.“

Allerdings wollen die Nordhorner schon bald richtig durchstarten: In der neuen Saison spielt Eintracht in der Regionalliga und wird ab April sechs Heim- und sechs Auswärtsspiele bestreiten. Dazu sind allerdings noch einige Vorbereitungen notwendig. „Unser Platz ist noch nicht eingerichtet“, sagt der erfahrene Trainer Kahloon, der dann auch wieder mitspielen wird. Immerhin hat der Pakistani, der seit seiner Jugend in Deutschland lebt und in Nordhorn arbeitet, große Ziele: „Wir wollen in der Regionalliga Erster werden und danach in der Bundesliga spielen.“

Beim Hallenturnier in Osnabrück konnte die junge Eintracht-Mannschaft mit den Gegnern unter anderem aus Bremen-Findorff, Essen-Altendorf, Lemgo, Osnabrück oder Bielefeld gut mithalten. Am Ende der Normalrunde belegten die Nordhorner dank eines knappen Siegs in der letzten Partie gegen Osnabrück den zweiten Platz hinter der Zweitvertretung des deutschen Meisters SG Findorff und stellte mit Mubashar Iqbal sogar den besten Allrounder des gesamten Turniers; er glänzte vor allem als „Bowler“, der die Bälle ins Spiel wirft. Im Überkreuzvergleich der besten vier Mannschaften verpassten But und Co. allerdings durch eine Niederlage gegen den TBV Lemgo den Einzug ins Endspiel dieser Hallenvariante des Cricket.

Am Nordhorner Heideweg betreiben seit einigen Monaten rund 20 Hobbyspieler diesen vor allem im Commonwealth beliebten Sport, bei dem es – ähnlich wie beim Baseball – um ein Duell zwischen dem Werfer (Bowler) und dem Schlagmann (Batsman) geht. Wie in vielen anderen deutschen Städten und Gemeinden sind auch in Nordhorn vor allem Flüchtlinge aus Pakistan und Afghanistan aktiv, die Eintracht-Gruppe steht aber natürlich allen Interessierten offen.