Cortese mit bester deutscher Startposition in Japan

Das am Ende brisante 1:1 zwischen Dortmund und Hertha bietet viele Aufreger. BVB-Coach Tuchel verkneift sich aber, die Fouldebatte weiter zu befeuern. Er lobt sein junges Team. Ein Hertha-Profi entschuldigt sich. mehr...

Vor dem nächsten Europa-League-Auftritt in der kommenden Woche will der FSV Mainz 05 endlich den ersten Heimsieg dieser Bundesliga-Saison landen. mehr...

Der VfL Wolfsburg steht bereits am 7. Spieltag unter Druck: Der hochambitionierte Fußball-Bundesligist benötigt am Sonntag (17.30 Uhr) gegen RB Leipzig unbedingt einen Erfolg, um nicht noch tiefer in die unteren Regionen zu rutschen. mehr...