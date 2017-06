Computerspiel-Wettbewerb bei expert

gn Nordhorn. Unter Gaming-Fans und solchen, die es werden wollen, sucht expert Nordhorn am 2. und 3. Juni die virtuellen Lewandowskis, Dembélés und Messis: Beim Beat-the-Pro-Event im Fachmarkt in der Bentheimer Straße können sich Besucher im Spiel FIFA 17 mit dem Profi-Spieler Kevin „AssiaKevin“ Assia aus der esports-Mannschaft Team expert messen und tolle Gewinne abstauben.

„Gaming wird durch alle Altersklassen immer beliebter. Profis wie AssiaKevin sind im Internet echte Stars mit tausenden Followern und Fans. Wir freuen uns sehr, ihn am Wochenende hier zu haben und sind gespannt auf die Matches – und wer es schafft, ihn zu schlagen“ sagt Fachberater Marc Stafforst von expert Nordhorn.

Von 12 bis 18 Uhr am Freitag und Samstag stellt sich AssiaKevin seinen Herausforderern. Unter denjenigen, die einen Sieg gegen den mehrfachen Electronic Sports League-Finalisten einfahren, verlost expert Nordhorn als Hauptpreis eine nagelneue Playstation 4. Die rund sechsminütigen Matches können von einer Sofaecke aus auf zwei großen Bildschirmen verfolgt werden. Und damit bis zum nächsten Spiel keine Langeweile aufkommt, kann auch an weiteren Konsolen nach Herzenslust gezockt werden. Außerdem gibt es Vorführungen spannender neuer Technik, etwa für Smart-Home-Anwendungen, Musik-Streaming oder QLED-TVs.

„Gaming liegt voll im Trend. Deshalb haben wir unser Angebot an Hardware, Software und Zubehör noch einmal ausgebaut“, so Marc Stafforst. „Besonders am Herzen liegen uns Service, Beratung und dass man Technik selbst erleben und ausprobieren kann – so wie beim Beat-the-Pro-Event am Wochenende. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.“

Anmeldungen sind vorab per E-Mail an die Adresse megapc@expert-nordhorn.de möglich. Nähere Informationen: www.expert.de