Commerzbank-Vorstand informiert über Details der neuen Strategie

dpa Frankfurt/Main. Die Eckpunkte zu Stellenstreichungen und Konzernumbau bei der Commerzbank sind raus - nun will der Vorstand über die Details informieren. Heute stellen sich der seit Mai amtierende Konzernchef Martin Zielke und Finanzchef Stephan Engels in Frankfurt den Fragen der Journalisten. Nach tagelangen Spekulationen hatte der teilverstaatlichte Dax-Konzern am Donnerstag seine Pläne öffentlich gemacht. Bis Ende 2020 sollen 7300 der derzeit gut 45 000 Vollzeitstellen wegfallen. 9600 Stellen werden zunächst gestrichen, an anderer Stelle will die Bank 2300 neue Arbeitsplätze schaffen.