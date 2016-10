Christian Kerperin führt SPD Wietmarschen

gn Wietmarschen. Manuel Koppik trat nach zwei Jahren als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Wietmarschen nicht wieder an und will sich künftig auf die Ratsarbeit in Wietmarschen konzentrieren. Sein Nachfolger ist Christian Kerperin. Manuel Koppik hatte das Amt des SPD-Vorsitzenden seinerzeit von Andre Olthoff übernommen und war bei der Kommunalwahl im September erstmals in den Gemeinderat eingezogen.

„Unsere intensive Arbeit muss für die Bürger sichtbar sein und das während der gesamten Ratsperiode“, gab Christian Kerperin die Losung für die Mitglieder aus. Gleichzeitig umriss der Lohner mit der Windparkfrage, der Ortsumgehung Lohne sowie der Standortfrage für das Unternehmen WAS einige der großen Herausforderungen der näheren Zukunft.

Im Vorstandsbericht hatte Manuel Koppik zuvor noch einmal die gute und aktive Mitarbeit der Mitglieder des Ortsvereins hervorgehoben. „Die Teilnahme mit einem eigenen Stand am Fest der Vereine oder dem Frühlingsmarkt Lohne wäre ohne Eure Unterstützung nicht machbar“, lobte er die Anwesenden und bedankte sich bei jedem Mitglied persönlich.

Im Amt als Stellvertreter des Vorsitzenden wurden Anne Schnieders und Andre Olthoff bestätigt, ebenso Bernd Mentgen als Kassenwart und Alexander Sadykov als Internetbeauftragter. Für das Amt des Schriftführers stellte sich Bernd Mentgen als zukünftiges Kreistagsmitglied nicht mehr zur Verfügung. Ihm folgt nun Manuel Koppik. Als Beisitzer wurden Monika Heubaum, Hermann Nüsse, Siegfried Kranzusch, Uwe Hufschlag, Klaus Hermann und Joshua Schomakers ebenfalls in den Vorstand gewählt.