dpa Chicago. Mehr Polizisten sollen Chicago helfen, gegen die grassierende Welle der Gewalt angehen. Bürgermeister Rahm Emanuel kündigte für heute eine Rede zur öffentlichen Sicherheit an. Örtliche Medien erwarten, dass er darin eine Aufstockung der Polizei ankündigt. In der drittgrößten Stadt der USA wurden 2016 bisher mehr Menschen ermordet als in New York und Los Angeles zusammen. Gründe liegen vor allem in vielen illegalen Waffen, zersplitterten Gangs und sozialen Problemen.