Chelsea-Spieler Oscar wechselt nach Shanghai

In den vergangenen Jahren gab es in Madonna di Campiglio meistens schon ein kleines Weihnachtsgeschenk für die deutschen Skirennfahrer. Dieses Mal blieb der Vorschuss auf weitere Spitzenplätze in der entscheidenden Saisonphase aus. Optimismus gibt es im DSV dennoch. mehr...