Chancenreicher Listenplatz für Daniela De Ridder

gn Delmenhorst. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder ist beim Bezirksparteitag der SPD Weser-Ems auf Platz zwei der Bezirksliste gewählt worden. Vier Jahre zuvor hatte sie noch den dritten Listenplatz eingenommen. Zeitgleich wird De Ridder damit für den vierten Platz der Landesliste vorgeschlagen, die im Mai verabschiedet wird. Zuvor hatte die Schüttorferin den zehnten Landeslistenplatz erhalten und war damit sicher in den Bundestag eingezogen. Die Abgeordnete zum Wahlergebnis: „Nachdem mich die Delegierten in der Grafschaft Bentheim und im Emsland bereits im November als ihre SPD-Kandidatin für den Wahlkreis Mittelems aufgestellt haben, ist die Platzierung auf dem zweiten Platz der Bezirksliste in Weser-Ems ein weiterer Vertrauensbeweis in meine Arbeit und zugleich große Motivation, mich auch weiterhin mit aller Kraft für die Interessen der Grafschaft Bentheim und des Emslandes einzusetzen. Dabei werde ich um jede Stimme kämpfen und mich zugleich für die Kernthemen der SPD, soziale Gerechtigkeit und Innovation, mit aller Kraft einsetzen.“