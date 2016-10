Ceta lässt EU-Gipfel zittern

dpa Brüssel. Die Hängepartie um den Handelspakt Ceta überschattet den EU-Gipfel in Brüssel. Die belgische Region Wallonie erneuerte ihre Ablehnung, obwohl die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten Kompromisse angeboten hatten. Damit ist das Abkommen der EU mit Kanada, das eigentlich nächste Woche unterzeichnet werden soll, fürs erste weiter blockiert. Dabei versuchten Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen, am ersten Gipfeltag Handlungsfähigkeit zu beweisen. Sie einigten sich auf eine strikte Linie in der Migrationspolitik. Angesichts der Kriegsgräuel in Syrien mahnte Kanzlerin Merkel eine geschlossene harte Linie der EU gegen Russland an.