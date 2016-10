Ceta-Abkommen vor Verfassungsgericht

dpa Karlsruhe. Das geplante Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada stößt in vielen Ländern auf Widerstand - jetzt richten sich die Blicke nach Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht könnte das Abkommen kurz vor der Unterzeichnung stoppen. Mehrere Kläger wollen verhindern, dass Ceta in Teilen vorläufig in Kraft tritt, noch bevor der Bundestag zugestimmt hat. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel warnte in Karlsruhe vor einem Scheitern: Der Schaden für die EU und Deutschland wäre gigantisch, sagte er in der Verhandlung.