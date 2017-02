CDU will mehr Geld für Dörfer und Schülertransport

Nordhorn. Die CDU will im Kreishaushalt 2017 mehr Geld für Straßen und Radwegebau, für den Schülertransport und die Sportförderung bereitstellen als von der Verwaltung bisher eingeplant. Außerdem fordert sie ein Förderprogramm für die Stärkung des ländlichen Raumes. Finanziert werden sollen die Mehrausgaben durch Einsparungen und höhere Einnahmen aus der Kreisumlage.

Bei einer Klausurtagung hatte die CDU/FDP-Kreistagsgruppe sich Ende Januar zwei Tage lang mit dem Entwurf des Kreishaushalts 2017 beschäftigt. „Wir sind alle Haushaltspositionen durchgegangen und haben wichtige Weichenstellungen getroffen“, sagt Fraktionssprecher Reinhold Hilbers. Herausgekommen ist ein Änderungspaket im Gesamtvolumen von etwa 250.000 Euro mit zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen für 2018 in Höhe von 1,2 Millionen Euro.

CDU und FDP sehen den Landkreis finanziell gut aufgestellt. Fraktionssprecher Reinhold Hilbers verweist auf geplante Investitionen in Höhe von rund 20 Millionen Euro: „Das liegt um 256 Prozent über den Abschreibungen. Wir leben nicht von der Substanz.“ Dennoch soll die selbst auferlegte Schuldenbremse in den nächsten Jahren verschärft werden. Die Kredittilgung von 1,15 Millionen Euro in 2017 werde „ausdrücklich unterstützt“, in den nächsten Jahren wolle man „die Kreditrückführungsverpflichtung stärken“.

Fortsetzung der Kreisförderung für Klein- und Mittelunternehmen

Im Bereich Wirtschaftsförderung setzt die Mehrheitsgruppe im Kreistag auf die Fortsetzung der Kreisförderung für Klein- und Mittelunternehmen. Außerdem fordern CDU und FDP eine zweite Planstelle für die Brandschutzprüfung. Damit sollen Bauantrags- und Prüfungsverfahren beschleunigt und die Beratungsleistung für Bauherren und Planer gestärkt werden. Weiteren „Stellenaufwuchs“ beim Landkreis wollen CDU und FDP aber möglichst verhindern.

Ein Schwerpunktthema sehen CDU und FDP im Ausbau der Infrastruktur. Sie wollen 50.000 Euro zusätzlich für eine Radwegelösung an der Kreisstraße 19 bereitstellen. Zusätzlich zu den Planungsmitteln für die Umgehung B403 Emlichheim soll spätestens 2018 auch Geld für die Planung der Umgehung Lohne im Zuge der B 213 bereitgestellt werden.

Bei der Schülerbeförderung wollen CDU und FDP in die Finanzierung der Fahrtkosten für Berufs- und Oberstufenschüler einsteigen. Der Kreisetat soll 400.000 Euro (77.000 Euro mehr als von der Verwaltung vorgeschlagen) bereitstellen, damit Oberstufenschüler künftig maximal 45 Euro Busfahrtkosten pro Monat bezahlen müssen.

Mit 30.000 Euro soll eine Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung erfolgen. „Die Übergangsquoten sind in Bewegung, die berufliche Bildung braucht deutliche Unterstützung“, so Hilbers.

Die allgemeine Sportförderung will die Mehrheitsgruppe aufstocken: um 50.000 Euro in 2017 und um weitere 50.000 Euro in 2018. Für 2018 wollen CDU und FDP bereits jetzt eine Summe von 1,1 Millionen Euro Zuschuss für den Bau einer neuen Sporthalle in Neuenhaus festschreiben.

Jeweils 50.000 Euro sollen in diesem und im nächsten Jahr für ein Förderprogramm für den ländlichen Raum bereitgestellt werden. „Wir wollen gezielt ein Zeichen setzen, dass wir für unsere Dörfer etwas tun wollen“, so Hilbers. Ein „bewusst niederschwelliges“ Förderprogramm müsse Impulse geben, „damit unsere Dörfer lebendig bleiben“.