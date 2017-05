CDU-Wahlsieger Günther will nächste Woche sondieren

dpa Berlin. In Schleswig-Holstein will es CDU-Wahlsieger Daniel Günther nach der Landtagswahl mit einer Jamaika-Koalition probieren. Es ist aber unklar, ob das klappen kann. Kommende Woche will er Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen aufnehmen. Auch die FDP ist für eine Jamaika-Koalition, schließt aber auch eine Ampel mit den dazu gewillten Grünen nicht aus. Die Voraussetzung der Liberalen: Der bisherige SPD-Ministerpräsidenten Torsten Albig muss sich zurückziehen.