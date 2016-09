CDU und FDP haben eine Stimme Mehrheit

Die Gewinner der Wahl in Bad Bentheim sind die CDU als wieder stärkste Fraktion mit erneut 14 Sitzen und die FDP, die ihre Mandate auf zwei verdoppelt. Sie will aber keine Koalition eingehen.

Bad Bentheim. An der Stimmung war gestern Abend deutlich abzulesen, wer sich in Bad Bentheim als Wahlsieger fühlen konnte. „Na, haben wir die 16 Sitze“, rief Wiering fröhlich in den Saal im Hotel Grossfeld, in dem sich die CDU versammelt hatte. Die Antwort war Beifall für den Niederländer, der mit einem engagierten Wahlkampf sein Einzelkämpfer-Dasein im Bad Bentheimer Rat beenden konnte, denn in Zukunft wird ihm die pensionierte Lehrerin Gisela Müller-Farwig zur Seite stehen.

Aber eine Koalition will die FDP nicht mit der CDU eingehen, die in vielen Fragen in den vergangenen fünf Jahren einer Meinung waren, vor allem in Haushaltsfragen und beim Schuldenabbau. Die zusammen 16 Sitze hätten dafür gereicht, denn SPD (mit wieder zwölf Mandaten) und Grüne (zwei statt drei Sitze) kommen zusammen nur auf 14 Stimmen. Da würde dann auch die zusätzlich Stimme von Bürgermeister Dr. Volker Pannen (SPD) nicht zu der besonders von der FDP angeprangerten „Bürgermeistermehrheit“ reichen. „Im Gemeinderat sollte die Diskussion aller Fragen im Mittelpunkt stehen, deshalb braucht es keine offiziellen Koalitionen“, ist die Haltung der FDP. Sie kann jetzt verhindern, was ihr gegen den Strich gegangen ist: Dass der Bürgermeister gegen ihren Willen mit Hilfe der Grünen Projekte durchgesetzt hat

Das freut natürlich auch den CDU-Ortsvorsitzenden Heiner Beernink. Deshalb würde jetzt aber nicht alles umgekrempelt oder sogar blockiert. „Viele Projekte sind ohnehin mit großer Mehrheit verabschiedet worden“, so der CDU-Fraktionschef. Um die müsste sich jetzt der Bürgermeister bei allen Projekten bemühen. Ein Durchregieren sei damit unmöglich. Die CDU ist zufrieden, weil sie einen erheblichen personellen Umbruch zu bewältigen hatte. Denn allein die drei Kandidatinnen, die nach Heiner Beernink 2011 die meisten Stimmen erhalten haben, standen nicht mehr auf den Wählerlisten: Verstorben ist kurz nach der damaligen Wahl Christel Somberg, Helena Hoon und Dr. Susanne Veenker traten in Bentheim nicht wieder an.

Bei der SPD hatte man gehofft, der CDU ein Mandat abnehmen zu können, damit sich zwei gleich starke Fraktionen im Rat gegenüber sitzen. „Wir nehmen es, wie es kommt“, hat die SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Carin Stader-Deters frühzeitig signalisiert, dass es damit wohl nichts werden würde. Sie geht davon aus, dass in der Ratsarbeit auch weiterhin die wichtigen Entscheidungen von breiter Mehrheit fraktionsübergreifend getragen werden. „Sollte sich eine Koalition mit einer Stimme Mehrheit durchsetzen wollen, dann müsste sie dafür auch die Verantwortung tragen“, so die SPD-Politikerin.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Rat“, sagte Bürgermeister Volker Pannen. Er werde versuchen, für seine Politik und die mit der SPD angestrebten Projekte wie bisher breite Mehrheiten zu bekommen.

Neu im Rat für die Grünen sind Dr. Christian Blum und Heike Drolshagen, denn Michael Aßmann, Friedhild Füser und Stefan Gerdes sind alle drei nicht wieder angetreten. „Wir sind ein bisschen enttäuscht, weil wir wieder drei Sitze erreichen wollten“, sagte die Grünen-Ortsvorsitzende Friedhild Füser. 2011 hatte es dafür ganz knapp gereicht, jetzt liegt man hinter der FDP, die ihre Stimmenzahl verdoppelt. Wer von den beiden Parteien den wichtigen Sitz im Verwaltungsausschuss erhält, wird wegen der gleichen Zahl der Mandate am 2. November in der ersten Ratssitzung ausgelost. CDU (4) und SPD (3) behalten dort ihre Mandate. Eine Stimme hat der Bürgermeister.

