CDU: Kein Geld vom Landkreis für Schulsozialarbeit

Die CDU/FDP-Gruppe will aus dem Kreishaushalt kein Geld für Schulsozialarbeiter an Gymnasien bereitstellen – und stößt damit auf scharfe Kritik bei IPG und Grünen. Die SPD fordert zumindest eine Übergangsfinanzierung.

Nordhorn. Angesichts der zunehmenden sozialen Probleme an den Schulen gilt der Einsatz von Schulsozialarbeitern auch in der Grafschaft seit Jahren als sinnvoll und notwendig. Diskutiert wird darüber, wer ihn bezahlen soll. Zuständig dafür ist das Land Niedersachsen, doch das tat sich mit der Finanzierung anfangs schwer. Deshalb hatten die Stadt Nordhorn und andere kreisangehörige Gemeinden schon vor längerer Zeit begonnen, aus eigener Tasche erste Schulsozialarbeiter einzustellen. Jetzt hat die Landesregierung angekündigt, in den kommenden Jahren 1000 Stellen für Schulsozialarbeiter zu schaffen. Allerdings: für die Gymnasien soll es vorerst noch keine Sozialarbeiterstellen geben. Frühestens 2019 will das Land auch dafür Geld bereitstellen.

Solange wollen Grafschafter Gymnasien nicht warten. Vor allem das Gymnasium Nordhorn hat einen dringenden Bedarf angemeldet. Das hat IPG, Grüne und SPD veranlasst, Kreismittel für Schulsozialarbeiter an den Gymnasien zu fordern.

Zum Kreishaushalt 2017 haben alle drei Parteien entsprechende Anträge gestellt, der weitestgehende kommt von der IPG. Sie fordert, für die drei kreiseigenen allgemeinbildenden Gymnasien in Nordhorn, Bad Bentheim und Neuenhaus jeweils einen Schulsozialarbeiter einzustellen. Dafür soll der Landkreis im Haushalt 165.000 Euro zur Verfügung stellen.

Die Grünen haben einen ähnlichen Antrag gestellt. Sie wollen aber lediglich zwei Planstellen: eine volle für das Gymnasium Nordhorn und jeweils eine halbe für die beiden anderen Kreisgymnasien. Da diese Kräfte erst zum Herbst eingestellt werden sollen, würde das den Kreis in diesem Jahr etwa 55.000 Euro kosten.

Die SPD schließlich fordert in einem eigenen Antrag zumindest eine Übergangsfinanzierung, solange das Land noch nicht zahlt. Für den konkreten Bedarf am Gymnasium Nordhorn soll ab Herbst eine halbe Stelle finanziert werden, für die 2017 noch etwa 14.000 Euro anfallen würden.

Die CDU/FDP-Gruppe hat alle drei Anträge im Kreisfinanzausschuss jetzt kategorisch zurückgewiesen. Die Finanzierung derartiger Aufgaben sei Sache des Landes, so Gruppensprecher Reinhold Hilbers Und das Land habe entschieden, erst 2019 in die Finanzierung einzusteigen. Hilbers: „Der Landkreis ist nicht Ausfallbürge für die Landespolitik.“ Es könne nicht Aufgabe des Landkreises sein, „überall zuständig zu sein“.

„Erschütternd“ nannte IPG-Kreistagsmitglied Reinhard ten Brink diese Haltung, Sie reduziere ein drängendes soziales Problem auf eine Zuständigkeitsfrage. Ten Brink verwies auf das Beispiel der Nordhorner Ludwig-Povel-Schule. Dort habe Hilbers‘ Parteifreund, Schulleiter Andre Mülstegen, von der Stadt 1,75 Planstellen für Schulsozialarbeiter gefordert – und auch bekommen, obwohl auch die Stadt formal nicht zuständig sei. „Wir sind für die Schüler vor Ort verantwortlich“, schimpfte ten Brink. „Und wir wollen Chancengleichheit, auch der kreiseigenen Gymnasien mit denen in freier Trägerschaft.“

Claudia Middelberg (Grüne) ging noch weiter. Sie warf Hilbers vor, ihm gehe es nicht um die Sache. Er wolle „parteipolitische Machtkämpfe auf dem Rücken unserer Schulen austragen“. Das sei „empörend“.

SPD-Sprecher Gerd Will warb dafür, zumindest eine Übergangsfinanzierung für den konkreten Bedarf in den Kreishaushalt aufzunehmen: Eine halbe Stelle für das Gymnasium am Stadtring für die Zeit, bis das Land 2019 die Finanzierung übernimmt.

Die CDU/FDP-Gruppe blieb bei ihrer Ablehnung. Mit ihrer Einstimmenmehrheit im Finanzausschuss lehnte sie alle Finanzierungsanträge zum Thema ab. Die endgültige Entscheidung fällt am 16. März bei den Beschlüssen zum Kreishaushalt 2017.