Die CDU-Fraktion im Nordhorner Rat setzt sich für den Ausbau des vorhandenen WLAN-Netzes in der Kreisstadt über die City hinaus ein. Ein Antrag soll im April im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus beraten werden.

CDU fordert: Freies Internet in Nordhorn ausbauen

tk Nordhorn. Für die Erweiterung des drahtlosen lokalen Netzwerkes (Wireless Local Area Network), das den freien und kostenlosen Internetzugang ermöglicht, wurde ein Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht, der im Rahmen der nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus (WTA) am 4. April in der Werkstätten GmbH an der Alfred-Mozer-Straße 61 diskutiert wird.

„Aus unserer Sicht sollte die Stadt mit Hilfe eines Förderprogrammes, das vom Land Niedersachsen mit Unterstützung des Breitbandkompetenzzentrums angelegt ist, nutzen“, fordert Gert Lödden, Fraktionsgeschäftsführer und Vorsitzender des WTA. Das Förderprogramm ist nach Auskunft der CDU zweigeteilt und fördert neben der Anschaffung von Hardware auch die konzeptionelle Beratung zum Ausbau der sogenannten Freifunk-Breitbandnetzwerke.

Die Stadtverwaltung soll nach dem Wortlaut des CDU-Antrages prüfen, ob Möglichkeiten bestehen, Fördermittel zu beantragen. Gleichzeitig soll sich die Verwaltung Gedanken dazu machen, wo ein Ausbau des WLAN bzw. der Freifunk-Initiative sinnvoll sein könnte. Nach Auskunft der CDU könnte das in städtischen Immobilien sein, wie zum Beispiel im Stadtteilbüro Blanke.

Der Antrag soll darauf zielen, die „Ausleuchtung“ mit einem öffentlichen WLAN in Nordhorn zu verbessern. Gert Lödden: „Der Antrag der CDU ist bewusst offen formuliert, um die Diskussion im Ausschuss im Antrag berücksichtigten zu können.“

Erste Ergebnisse könnten dann, bei positiver Begleitung der Idee durch die anderen Fraktionen, im WTA im Herbst präsentiert werden, so die CDU. „Wenn das Förderprogramm Möglichkeiten eröffnet und in einer ersten Untersuchung Potenziale für Nordhorn ausgemacht werden können, sollte die Stadt in Kooperation mit dem bestehenden Freifunk-Netzwerk einen weiteren Ausbau des freien WLAN auch außerhalb der Innenstadt forcieren“, meint Andre Mülstegen, Fraktionsvorsitzender der CDU.