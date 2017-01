CDU: Busemann fordert Rückhalt für Polizei

Nordhorn. Die Innere Sicherheit und die bevorstehenden Wahlen im Jahr 2017 und 2018 waren die Topthemen der Redner beim schon traditionellen Neujahrsauftakt mit Grünkohlessen im Hotel Rammelkamp in Nordhorn am Mittwochabend. Schon in der Begrüßungsrede hatte der Grafschafter CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers die aktuelle Entwicklung in Deutschland, Europa und der Welt als Herausforderung bezeichnet.

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin rücke das Thema Sicherheit mehr und mehr in den Mittelpunkt. „Wir wollen keinen Überwachungs- oder Polizeistaat, aber wir wollen sicher leben“, rief Hilbers. Es müssten neue Anstrengungen unternommen werden, die Innere Sicherheit zu stärken. Nach den erschreckenden Übergriffen in der Neujahrsnacht in Köln zu Beginn des Jahres 2016 habe die Polizei die Lage am Hauptbahnhof der Domstadt während des jüngsten Jahreswechsels im Griff gehabt. Kritik aus den Reihen der Grünen wies Hilbers zurück.

„Wenn man jetzt der Polizei Rassismus unterstellt, kann ich das nicht verstehen“, so Hilbers. Für Niedersachsen forderte der CDU-Landtagsabgeordnete 1000 zusätzliche Polizisten plus 200 zusätzliche Verwaltungskräfte im Polizeidienst, um die Beamten von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Hilbers zeigte sich in Aufbruchsstimmung. Ein Jahr der Wahlen stehe bevor. Noch vor der Bundestagswahl werden Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen abgehalten. Nach der Bundestagswahl im Herbst stehe dann die Landtagswahl in Niedersachsen am 14. Januar 2018 im Fokus. „Wir setzen nicht auf Platz und Große Koalition, sondern auf Sieg“, so Hilbers.

Video CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann zu Gast in Lingen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: Mehr Sicherheit und eine neue Bildungspolitik: Das forderte der niedersächsische CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann vor Kurzem in Lingen beim Neujahrsempfang der Konservativen.



Landtagspräsident Bernd Busemann präsentierte den mehr als 230 Festgästen im Saal Rammelkamp einen Rund- und Ausblick auf die Herausforderungen und Probleme der Weltpolitik (Trump-Wahl), der EU (Brexit), Deutschlands und in Niedersachsen.

Auch er forderte mehr Achtung vor den Leistungen der Polizeibehörden. Die Europäische Union bezeichnete er als „irgendwie schwach“. Eine Wertegemeinschaft, deren Werte kaum noch jemand leben wolle, habe ein Problem. Aus diesem Grund sei es von großem Vorteil, eine starke Kanzlerin wie Angela Merkel zu haben, die international große Anerkennung finde.

Dem Land Niedersachsen geht es nach Einschätzung Busemanns gut. Es habe „wunderbare Rahmendaten“, allerdings auch ein demografisches Problem und zu wenige Fachkräfte. Auch hier sei die Innere Sicherheit ein Thema, unterstrich Busemann mit Hinweis auf steigende Einbruchszahlen.

Gleichwohl sei es wichtig, anzuerkennen, dass es Deutschland gut gehe. Das basiere mit auf der Tatsache, dass die Demokratie durch zwei große Volksparteien stabil gehalten worden sei und es mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden gelungene Sozialpartnerschaften gebe. Nicht zuletzt spiele der Föderalismus eine große Rolle beim Erhalt einer funktionierenden Demokratie. „Dass es bei uns so gut läuft, hat auch mit der Kommunalen Selbstverwaltung zu tun“, so Busemann. Er stehe dazu: „Die Menschen sollen vor Ort möglichst viel selbst entscheiden. Das muss nicht jemand in Berlin oder Brüssel.“ Busemann betonte weiter: „Föderalismus ist eine tolle Errungenschaft, ein Baustein unseres erfolgreichen Staates.“ Aus diesem Grunde unterstütze er auch nicht die Idee von Bundesinnenminister de Maiziere, der vorgeschlagen hatte, beim Verfassungsschutz vom Föderalismus abzurücken. Ein großer zentralisierter Verfassungsschutz in Berlin, das könne, so Busemann, „möglicherweise in die Hose gehen“.

Grußworte richteten der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann und Landrat Friedrich Kethorn an die Gäste. Stegemann wies darauf hin, dass eine offene Gesellschaft niemals absolute Sicherheit garantieren könne und in der Flüchtlingsfrage Humanität ein Grundrecht sei. Kethorn lobte den starken ehrenamtlichen Einsatz der Grafschafter und ergänzte: „Ohne dieses Engagement würde die Grafschaft nicht so gut dastehen, wie sie dasteht.“