CDU baut Mehrheiten in Emlichheim aus

Emlichheim. Nur in Hoogstede konnte die CDU ihr Ergebnis nicht verbessern und verlor sogar fünf Prozent. Das ist für den Vorsitzenden des Samtgemeindeverbands, Albert Stegemann, aber „nur eine Fluktuation“, die den aus seiner Sicht positiven Verlauf des Abends nicht weiter trüben soll. Die CDU hat ihre Ergebnisse in den Gemeinderäten Emlichheim, Ringe und Laar verbessert. Im Samtgemeinderat legten die Christdemokraten – als einzige der vier Parteien – zu. Und auch bei der Kreistagswahl konnte die CDU ihr Ergebnis im Vergleich zu 2011 steigern.

„Ich bin hocherfreut, dass wir überall unsere gute Stellung ausbauen konnten“, sagte Albert Stegemann. Besonders freue es ihn, dass seine Partei künftig aus allen vier Gemeinden der Samtgemeinde Vertreter in den Kreistag entsenden kann. Neben den Bürgermeistern aus Hoogstede, Laar und Ringe schaffte auch Arne-Jan Helweg aus Emlichheim den Sprung in den Kreistag – und zwar aus dem Stand. „Ich bin erleichtert, dass sich der CDU-Bundestrend nicht auf die Kommune durchgeschlagen hat“, meinte Albert Stegemann.

Zufrieden blickte der Vorsitzende des Samtgemeindeverbands nach Emlichheim. Dort musste die CDU dieses Mal ohne ihr „Zugpferd“ von der Kommunalwahl 2011 auskommen: Sigrun Mittelstädt-Ernsting, die in den vergangenen fünf Jahren ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde war, hatte auf eine Kandidatur für den Rat verzichtet und sich aus der Politik zurückgezogen. Die CDU konnte ihr Ergebnis gestern in Emlichheim dennoch ausbauen. Sie kommt im neuen Rat auf zehn Sitze. Die SPD holt sieben, das Grafschafter Bürgerforum (GBF) drei und die FDP ein Mandat. Sollten CDU und FDP ihre Koalition der vergangenen fünf Jahre fortsetzen, hätten sie absolute Mehrheit.

Spannend wird in der Gemeinde Emlichheim nun die Frage, ob die CDU auch künftig den ehrenamtlichen Bürgermeister stellen sollte. Die meisten Stimmen hat Rudolf Ribbert (523) erhalten. Mehr als doppelt so viele Stimmen hat jedoch ein SPD-Kandidat eingefahren, der von 2006 bis 2011 bereits Bürgermeister in Emlichheim war und diesen Job gerne noch einmal machen würde: Jöne Strenge hat 1441 Stimmen erhalten. „Vielleicht will der Bürger damit zum Ausdruck bringen, dass ich das machen soll“, sagte er gestern Abend. „Die Gewählten werden nun erst einmal zusammenkommen, beraten – und dann eine weise Entscheidung treffen“, mochte sich CDU-Chef Albert Stegemann auf GN-Anfrage jedoch nicht festlegen.

Insgesamt sei die SPD über ihr Abschneiden in der Samtgemeinde Emlichheim „ein kleines bisschen enttäuscht“, sagte Jöne Strenge. Die Sozialdemokraten fuhren überall Verluste ein – außer in Hoogstede übrigens. Das konnte die verhaltene Stimmung jedoch nur marginal aufhellen. „In Emlichheim hatten wir auf acht oder neun Sitze gehofft, bleiben nun jedoch bei sieben“, klagte Jöne Strenge. Das sei schade, wenn man bedenke, dass die Größe des Gemeinderats wegen steigender Einwohnerzahlen von 19 auf 21 erhöht worden war.

Die Wahlergebnisse hat die Verwaltung der Samtgemeinde gestern im Haus Ringerbrüggen präsentiert. Das Interesse an den Zahlen stieg im Laufe des Abends. Rund 100 Bürger verfolgten, wie sich Säulen und Diagramme entwickelten. Wahlleiterin Daniela Kösters und ihr Stellvertreter Ansgar Duling moderierten und gaben eine erste Einordnung. Das gestaltete sich zu Beginn noch relativ zäh, weil die ersten Ergebnisse lange auf sich warten ließen. Satte zweieinhalb Stunden nach Schließung der elf Wahllokale lag das Ergebnis der Kreistagswahl vor.

Und auf diese Zahlen war man in Emlichheim sehr gespannt. „Es ist immer gut, wenn Vertreter aus der Samtgemeinde im Kreistag sind und dort in Themen eingebunden sind, die auch uns auch betreffen“, meinte Ansgar Duling. Diesen Sprung schafften gestern neben den vier Politikern der CDU auch drei weitere Kandidaten aus Emlichheim: Willi Klümper von der FDP zog in den Kreistag ein, Thomas Oppel vertritt als einziger Abgeordnete die Gruppe GBF/UWG. Und Jöne Strenge schaffte nach fünf Jahren Abwesenheit die Rückkehr in den Kreistag. „Nachdem ich vor fünf Jahren ganz knapp gescheitert war, war dies nun schon noch einmal mein Ziel. Für mich selbst war es dann also insgesamt doch ein guter Abend“, meinte der SPD-Politiker aus Emlichheim.

