CDU: 100 Prozent für Vorsitzenden Stegemann

mm Emlichheim. Noch im bayerischen Janker und weißblauen Hemd war der Bundespolitiker Jens Spahn vom Hochamt des politischen Aschermittwochs in Passau in die tiefste Niedergrafschaft gereist, um in den Räumen der Grafschafter Volksbank in Emlichheim seinem Parteifreund Albert Stegemann bei dessen eindeutiger Wiederwahl als CDU-Ortsvorsitzender zu unterstützen. Spahn und Stegemann sind Sitznachbarn im Fraktionssaal der Union in Berlin.

„Wir sind in ziemlich guten Zeiten unterwegs“, bekräftige Spahn vor den Emlichheimer Christdemokraten und erinnerte daran, dass der Bundeshaushalt im dritten Jahr in Folge einen Überschuss ausweise. Es gebe sehr wohl Probleme im Land, so der Westfale Spahn, aber man solle mit etwas mehr Gelassenheit an die Dinge gehen. Im vergangenen Jahr habe es im Bund einen Überschuss von über sechs Milliarden Euro gegeben, weil das Geld nicht abgerufen worden sei. „Die Investitionen scheitern nicht am Geld, wir haben keine Planungskapazitäten mehr“, bekräftigte der Staatssekretär.

Jens Spahn sprach sich für einen spannenden Wahlkampf zwischen den Unionsparteien und der SPD aus, um auch Unterschiede deutlich zu machen. Die Rededuelle im Bundestag seien auch „deshalb so langweilig, weil 80 Prozent der Redezeit an die Große Koalition gehen.“

„Wir kümmern uns um die personelle Erneuerung“

Vor seiner Wiederwahl als Vorsitzender des CDU-Samtgemeindeverbandes erklärte Albert Stegemann im Namen des Vorstandes: „Wir kümmern uns um die personelle Erneuerung der CDU-Emlichheim.“ So wolle man künftig politische Nachwuchskräfte aus der Jungen Union in die Vorstandsarbeit einbinden. „Die Junge Union wird ihre Chance bekommen“, versprach der 40-jährige Landwirt aus Ringe, der seit September 2013 die Region im Bundestag vertritt.

Neu im Emlichheimer Vorstand wurde das Amt eines Mitgliederbeauftragten eingerichtet. Die Initiative dazu hatte die Bundespartei vor einiger Zeit gestartet. Im Samtgemeindeverband Emlichheim ist Heinz-Jürgen Helweg von den Mitgliedern einstimmig mit diesem Amt betraut worden.

