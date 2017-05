Cavusoglu: Gabriel wegen Incirlik-Streit am Montag in der Türkei

dpa Berlin. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel unternimmt einen wahrscheinlich letzten Versuch zur Lösung des Streits mit der Türkei um das Besuchsverbot auf der Luftwaffenbasis Incirlik: Nach Angaben der Regierung in Ankara reist Gabriel dafür am kommenden Montag in die Türkei. Die SPD-Bundestagsfraktion forderte die Bundesregierung auf, rasch Konsequenzen aus dem Streit um den Luftwaffenstützpunkt zu ziehen und die Verlegung der deutschen Soldaten einzuleiten. Kanzlerin Angela Merkel setzt im Streit um Incirlik auf Gabriels Schlichtungsversuch mit Ankara.