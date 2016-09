BVB vor schwerer Aufgabe gegen Titelverteidiger Real Madrid

dpa Dortmund. Borussia Dortmund steht im zweiten Gruppenspiel der Champions League vor einer schweren Aufgabe. Im Duell mit Titelverteidiger Real Madrid im ausverkauften Dortmunder Stadion will der Fußball-Bundesligist trotzdem einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinale tun. Zum Auftakt der Gruppenphase war dem BVB ein 6:0-Erfolg bei Legia Warschau gelungen. Bayer Leverkusen steht schon im zweiten Gruppenspiel der Champions Legaue bei AS Monaco unter Erfolgsdruck. Nach dem mageren 2:2 in der Heimpartie gegen ZSKA Moskau muss der Fußball-Bundesligist punkten.