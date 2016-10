BVB verliert durch Pleite gegen Leverkusen weiter an Boden

dpa Leverkusen. Borussia Dortmund verliert in der Fußball-Bundesliga weiter an Boden auf Tabellenführer Bayern München. Der BVB kassierte am Abend bei Bayer Leverkusen eine 0:2-Niederlage und liegt als Tabellendritter nun schon vier Punkte hinter dem deutschen Rekordmeister. Die Leverkusener machten zumindest vorübergehend einen Sprung auf Rang sieben. Zuvor waren die Bayern gegen den 1. FC Köln zu einem 1:1-Remis gekommen.