dpa Dortmund. Die Fußballprofis von Borussia Dortmund sind rund eine Stunde vor Beginn des neu angesetzten Champions-League-Spiels gegen AS Monaco im Dortmunder Signal Iduna Park eingetroffen. Der Bus wurde bei der Einfahrt in das Stadion von viel Beifall umstehender Fans begleitet. Gestern hatte es bei der Abfahrt vom Team-Hotel in Dortmund einen Anschlag auf den BVB-Bus gegeben. Die Partie war daraufhin abgesagt und für heute neu angesetzt worden.