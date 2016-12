dpa Madrid. Borussia Dortmund hat sich nach einer Aufholjagd bei Real Madrid den Gruppensieg in der Vorrunde der Champions League geholt. Der BVB schaffte im letzten Gruppenspiel nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 und verteidigte Rang eins in der Staffel F vor Spaniens Rekordmeister. Bayer Leverkusen besiegte AS Monaco zuhause mit 3:1. Die Gäste hatten bereits vor der Partie Platz eins in der Gruppe E sicher, Leverkusen stand als Zweiter fest.