Buskosten werden erstattet – aber wie?

Emlichheim. Nach den Sommerferien sollen Schüler der Sekundarstufe II, die in der Grafschaft mit dem Bus zur Schule fahren, für ihre Fahrkarte nur noch 39 Euro pro Monat zahlen. Das sieht eine neue, freiwillige Richtlinie des Landkreises vor, die in der Politik auf breite Zustimmung stößt. Bislang war der Fahrpreis von der Entfernung abhängig und lag bei bis zu 130 Euro im Monat.

Weil das Land Niedersachsen die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs neu regelt, hat die Kreisverwaltung nun 324.000 Euro mehr in der Kasse. Dieses Geld soll dafür genutzt werden, die Fahrtkosten für die Sekundarstufe II zu deckeln. Die Schüler (und ihre Familien) zahlen für die Monatskarte dann nur einen Eigenanteil von 39 Euro. Der Rest der tatsächlichen Fahrtkosten wird aus dem neuen Topf bezahlt, den der Landkreis mit weiteren 150.000 Euro füllt.

Streit um Abrechnung

Aber wie soll abgerechnet werden? Der Landkreis hat vorgeschlagen, dass die Eltern in Vorleistung treten und am Ende des Schuljahres die gesammelten Fahrkarten bei der Kreisverwaltung einreichen. Dann wird das Geld – abzüglich jener 39 Euro Eigenanteil pro Monat – erstattet. Diese Form der Abrechnung lehnt die SPD-Fraktion im Kreistag ab. „Mit einem Tausender in Vorleistung zu treten, würde sozial schwache Familien stark belasten“, sagte Jürgen Balderhaar am Mittwoch im Planungs- und Umweltausschuss, der in Emlichheim tagte.

Kreisrat Dr. Michael Kiehl entgegnete, dass eine andere Abrechnungsform – gar monatlich – zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand in der Kreisverwaltung und bei den Busunternehmen führen würde. Er stellte aber in Aussicht, auf Antrag eine halbjährliche Abrechnung zu ermöglichen. Eine Lösung soll nun der Kreisausschuss finden, der am 1. Juni tagt. Eine Woche später soll der Kreistag die neue Richtlinie verabschieden, sodass sie mit Beginn des neuen Schuljahres in Kraft treten kann.