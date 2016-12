„Burger King“ in Lohne eröffnet am Donnerstag

gn Lohne. Donnerstag eröffnet die Schnellrestaurantkette „Burger King“ in Lohne eine neue Filiale. Sie steht an der Hahnstraße im Gewerbegebiet an der Autobahn 31 auf dem Gelände des Unternehmens Leder Raberg. Auf einer Fläche von gut 110 Quadratmetern soll bis zu 120 Gästen Platz geboten werden. „Burger King“ will nach eigenen Angaben bis zu 35 Mitarbeiter beschäftigen und ist aktuell noch auf der Suche nach Personal. Das Schnellrestaurant ist an jedem Tag in der Woche von 8 Uhr bis in die Nacht geöffnet. Die Bauarbeiten für die neue Filiale hatten im September begonnen.

