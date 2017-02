Große Ehre für Klaus Schadwinkel: Für sein Wirken in der Tschernobylhilfe wurde der Veldhauser mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Er organisierte Ferienaufenthalte für Kinder und Jugendliche in der Grafschaft.

Video Bundesverdienstkreuz für Klaus Schadwinkel Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Klaus Schadwinkel hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Mehr als 20 Jahre hatter er Ferienaufenthalte für Kinder und Jugendliche in der Grafschaft organisiert.

Veldhausen. Mehr als 20 Jahre engagierte er sich ehrenamtlich und mit großem Einsatz in der Tschernobylhilfe – dafür wurde Klaus Schadwinkel aus Veldhausen das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Viele Gäste waren am Donnerstag in die Mensa der Carl-van-der-Linde-Schule in Veldhausen gekommen, um das verdienstvolle Wirken von Klaus Schadwinkel zu würdigen.

Zwar liegt die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl schon mehr als 30 Jahre zurück, doch die Folgen der radioaktiven Verstrahlung halten bis heute an. Fünf Jahre nach der Katastrophe luden einige Kirchenkreise der lutherischen Landeskirche Hannover im Jahre 1991 erstmals Kinder aus dem verseuchten Gebiet zu einem Erholungsaufenthalt nach Niedersachsen ein. Von 1994 bis 2013 koordinierte Klaus Schadwinkel die Arbeit rund um diese Angebote im Kirchenkreis Emsland-Bentheim.

In der Laudatio würdigte Landrat Friedrich Kethorn die außergewöhnliche Leistung von Schadwinkel bei der Vorbereitung, der Organisation und Nachbereitung der Ferien in der Grafschaft, im südlichen Emsland und in den benachbarten Niederlanden. Es sei nicht einfach gewesen, jedes Jahr Gasteltern zu finden, doch „mit Ihrem besonderen Charme ist es Ihnen immer wieder gelungen. Sie haben in all den Jahren Kindern geholfen und ihnen die Möglichkeit geboten, sich körperlich zu erholen“, meinte Kethorn, „und durch die positiven Empfindungen werden sich diese Begegnungen lebenslang in das Gedächtnis der Beteiligten einbrennen.“

Im Laufe der Zeit bot Klaus Schadwinkel mit seinem Team nicht nur die Ferien an, sondern er organisierte und begleitete mehr als zehn Jahre auch Hilfstransporte mit Kleidung, Medikamenten und unverstrahlten Lebensmitteln in die betroffenen Gebiete in Weißrussland, die jedoch 2006 wegen verschärfter Zollgesetze eingestellt werden mussten. Er sammelte Spenden für Kinderheime und Krankenhäuser und bot Reisen für die Gasteltern an, damit diese sich selbst einen Eindruck von den Lebensbedingungen der Tschernobyl-Kinder und ihrer Familien verschaffen konnten.

Es sei das große Verdienst von Klaus Schadwinkel gewesen, dass sich die Tschernobylhilfe zu einer solch beispielhaften Aktion entwickelt habe, hob Friedrich Kethorn hervor. Mit seinem besonderen Einsatz habe er einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung und Völkerfreundschaft geleistet. Superintendent Dr. Bernd Brouwer aus Meppen dankte Klaus Schadwinkel für seinen unermüdlichen Einsatz, aber auch den vielen Menschen im Hintergrund und den verschiedenen Kirchengemeinden: „Es macht Sinn, als Mensch für andere Menschen da zu sein.“

Auch Johann Arends, ehemaliger Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenhaus, betonte: „Wir brauchen Menschen wie Klaus Schadwinkel, die Not sehen und die Initiative ergreifen, um die Not zu lindern“. Der heutige Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp meinte: „Sie haben Großes geleistet.“ Klaus Schadwinkel habe nicht zugeschaut, sondern mit Kraft und Geduld Hilfen organisiert. Pastor Bernd Roters und Pastorin Edda Remmers-Thielke, beide aus Veldhausen, freuten sich darüber, dass die Arbeit der Tschernobylhilfe durch eine engagierte Organisationsgruppe fortgesetzt werde und sich viele Menschen in der Grafschaft „gemeinsam einsetzen zum Wohle der Anderen“.

Zum Abschluss der Ehrung meinte Dirk Schadwinkel: „Wir als Kinder sind stolz auf eure Arbeit.“ Und Klaus Schadwinkel schilderte in seinen Dankesworten eindrucksvoll von vielen Begebenheiten während seiner Tätigkeit für die Kinder aus Tschernobyl. Besonders dankte er allen Gasteltern, dass „Sie die Kinder unterstützt haben“. Zwar habe er das Verdienstkreuz bekommen, doch „ich teile diese Ehrung gerne mit meiner Frau“. Und „der ‚Bazillus‘ lässt uns nicht los. Wir machen weiter. Unterstützen Sie uns dabei!“