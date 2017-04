Bundestags-CSU hält Schulz durchschaubare Wahlkampfmanöver vor

dpa Berlin. Die CSU im Bundestag hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wegen dessen Flirt mit der FDP durchsichtige Wahlkampfmanöver vorgeworfen. „Die SPD will nur irgendwie an die Macht, egal mit welchem Partner“, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt der dpa in Berlin. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Rechnung aufgeht.“ Sie ergänzte: „Das Manöver der SPD, sich jetzt auf die FDP zuzubewegen, ist sehr durchschaubar.“ Schulz hatte sich zuvor wohlwollend über die strategische Ausrichtung der FDP durch ihren Vorsitzenden Christian Lindner geäußert.