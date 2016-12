Bundestags-Beirat kauft Kunst aus der Grafschaft

gn Berlin/Nordhorn. De Ridder hatte im vergangenen Jahr Künstler aus der Grafschaft Bentheim und dem Emsland aufgefordert, ihre Werke für den Ankauf einzureichen. „Julia Siegmund hat mit ihrem Werk ‚Ich bitte dich, zeichne einen Leuchtturm an die Wand deines Hauses‘ die Jury klar überzeugt. Damit findet Kunst aus unserer Region ihren Weg in die Hallen dieser historischen Umgebung, was eine schöne Botschaft zu Weihnachten ist“, sagte De Ridder.

Mithilfe einer Jury wählte De Ridder drei Künstlerinnen und Künstler aus, deren Werke sie zum Ankauf beim Kunstbeirat im Sommer einreichte. Neben dem Werk von Julia Siegmund wählte De Ridder ebenso Ulrich Schürhaus und Eva-Maria Grüneberg aus. Die Jury bestand neben De Ridder aus Meike Behm, Direktorin der Kunsthalle Lingen, Thomas Niemeyer, Leiter der Städtischen Galerie Nordhorn, sowie Ulla Kleinlosen, Vorsitzende des Meppener Kunstkreises.

„Auch Ulrich Schürhaus und Eva-Maria Grüneberg möchte ich für ihre Beiträge danken“, sagte die Abgeordnete, die sich auch weiterhin dafür einsetzen will, „dass ihr Engagement und ihre hervorragende Arbeit honoriert werden“.